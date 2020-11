Auch die Konkurrenz setzt auf Bullen-DNA

In Ried gibt es kein Vorbeikommen an Marco Grüll. Fraglich ist nur, wie lange noch. Der wird bei allen heimischen Großklubs hoch gehandelt, der 22-Jährige präferiert allerdings klar den Leader aus Salzburg. Auch Constantin Reiner ist unter dem Oberndorfer Trainer Gerald Baumgartner gesetzt, Luca Meisl gehört zum erweiterten Stammpersonal der Wikinger. Kein Weg vorbei führt in Graz an Sandro Ingolitsch. Der 23-Jährige spielte sich auf Anhieb ins Team von Trainer Chris Ilzer und beackert bei Sturm die rechte Abwehrseite. Jusuf Gazibegovic, der im Sommer von Liefering kam, stellt eine wichtige Ergänzung für die Steirer da.