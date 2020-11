Mega-Baustelle bringt Kündigungswelle in Wals

Doch hinter den Kulissen bröckelt es gewaltig. Ein Angestellter ärgert sich in einem Brief an die „Krone“-Redaktion über die Zustände auf der Baustelle – die 60 Mitarbeiter packen noch am Bau an, bevor sie allesamt per 30. November gekündigt werden. Die Vorwürfe wiegen schwer: Nicht nur die Maskenpflicht werde nicht eingehalten, auch an Bauhelmen mangle es. Zuletzt erlitt ein Angestellter einen Stromschlag, als er eine Lampe abmontierte , wie die Polizei bestätigte.