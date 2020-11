Mode statt Fußball: Zweites Standbein für Özil

Özil darf bei Arsenal seit Monaten nicht mehr ran, hat auch keinen Platz mehr im Kader. Sein letztes Spiel in der Liga für die „Gunners“ absolvierte er am 7. März. Auch in der Europa League ist er nicht mit an Bord. Arsenal-Trainer Mikel Arteta nimmt bei der Ausbootung von Özil auch die Schuld auf sich: „Ich bin gescheitert.“