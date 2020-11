Laserstrahl soll künftig Waldbrände verhindern

Entsprechende Laborversuche seien durchaus erfolgreich, sagte Andrey Miroshnichenko von der Universität von New South Wales. Er und seine Kollegen von der Australian National University (ANU), der Texas A&M University in Katar und der University of California in Los Angeles (UCLA) konnten demnach nachweisen, dass bestimmte Laserstrahlen, die wie ein Lichtrohr innen hohl sind, Gewitterwolken „kurzschließen“ und auf diese Weise Blitzschläge hervorrufen können. Mit einem Lasertraktorstrahl leiteten sie diese Blitze dann auf festgelegte Ziele.