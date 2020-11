26-Jähriger bedrohte mit einer Softgun Passanten

Am Mittwoch im Zeitraum von etwa 11.15 Uhr bis zur polizeilichen Anhaltung um 11.25 Uhr ging der Mann, die Tatwaffe deutlich sichtbar in dessen Hand führend, im Stadtgebiet von Traun von der Johann-Roithner-Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße. Dabei ging er an einer 60-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land und weiteren drei bis vier unbekannten Personen vorbei, machte anschließend kehrt und visierte die Personengruppe mit der Tatwaffe an. Anschließend setzte der 26-jährige Verdächtige seinen Weg zu Fuß in Richtung Heinrich-Gruber-Straße 6 fort.