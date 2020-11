Corona: Steiermark fährt altes Spital wieder hoch

532 Corona-Patienten waren am Mittwoch in den steirischen Landeskrankenhäusern untergebracht, 78 davon auf der Intensivstation. Die Kapazitäten wurden bereits erweitert, ab Donnerstag ist auch das frühere Spital in Hörgas nördlich von Graz wieder in Betrieb. Vorerst können hier 22 Patienten untergebracht werden, bis zu 44 Betten sind möglich.