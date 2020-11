Rodel-Weltcup 2020/21 nur in vier Ländern

Der Kunstbahn-Rodelweltcup wird in der kommenden Saison nur in vier Ländern - in Deutschland, Österreich, Lettland sowie China (Finale und Olympia-Test) - ausgetragen. Der Auftakt erfolgt vom 27. bis 29. November in Igls. 22 Nationen haben laut ÖRV-Mitteilung vom Mittwoch genannt. Wegen der Pandemie wurde von den Tiroler Veranstaltern ein ausgeklügeltes Hygienekonzept mit verschiedenen „Blasen“ erarbeitet. Zuschauer werden nicht zugelassen sein.