Elektrischer Wingsuit von BMW fliegt mit 300 km/h

Von der Idee eines Wingsuit-Flugs mit elektrischem Extra-Boost bis zum Jungfernflug in Alpen vergingen rund drei Jahre, in denen der Luftsport-Pionier Peter Salzmann und seine Partner bei BMW gemeinsam an den Details von Anzug und Antrieb arbeiteten. Auslöser für das Projekt war Salzmanns Bestreben, den Wingsuit-Sport auf ein neues Level zu heben. Das Ziel: einen elektrischen Antrieb zu konstruieren, der die Leistung des Wingsuits steigert, um einen besseren konstanten Gleitflug zu erreichen und so längere Distanzen zurücklegen zu können.