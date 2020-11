Austria-Nullnummer: „Du musst auch einmal treffen“

Die gute violette Nachricht: Nach dem 0:0 in Altach stehen nach sieben Runden acht Punkte auf dem Konto, drei mehr als vor einem Jahr. Die schlechte violette Nachricht: Seit über einem Monat ist die Austria sieglos, dem 2:0 am 3. Oktober bei der WSG Tirol folgten zwei Niederlagen (0:2 Salzburg, 1:2 Hartberg) und am Samstag die Nullnummer im Ländle.