Kein LASK-Einspruch nach Antwerpens Wechselfehler

Deshalb pfiff der Schiedsrichter wieder an und der zweite Wechsel wurde dann erst eine halbe Minute später als vorgesehen vollzogen, nachdem das Match erneut unterbrochen worden war. Da die Gastgeber danach zu zwei verschiedenen Zeitpunkten noch drei Spieler eintauschten, gab es am Ende vier Wechsel-Unterbrechungen von belgischer Seite. Die Linzer hoffen darauf, dass auch die UEFA die Causa nicht weiterverfolgt. Am 26. November kommt es in Linz zum zweiten Duell der beiden Teams.