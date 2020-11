Corona: Protestwelle der Elternvereine hält an

Und zwar jener der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HWL FW) Kufstein. In einem offenen Brief an die Bundesregierung wird betont, dass man jungen Menschen mit dieser Verordnung das „normale“ Leben tagsüber und auch eines Jugendlichen am Abend und am Wochenende nehme.

Obfrau Martina Mairhofer: „Unsere jugendlichen Kinder befinden sich in einer Lebensphase, in der soziale Kontakte DIE Voraussetzung für ein späteres soziales Leben bilden. In diesem Alter prägen sie ihre Haltungen und Einstellungen. Dies in einem Zimmer zu schaffen, mit einem Laptop vor sich, am Vormittag und dem größten Teil des Nachmittags, wird wohl nicht möglich sein.“