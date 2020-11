Schreibt Hasenhüttl mit Southampton Geschichte?

Trainer Ralph Hasenhüttl könnte mit seinem Klub Southampton am Freitagabend Historisches erreichen. Gewinnen die „Saints“ in der 8. Runde gegen Newcastle United, würden sie vom fünften Rang erstmals an die Tabellenspitze der engischen Premier League vorstoßen. Zumindest für 14 Stunden. Der Steirer sorgte sich vor dem Duell mit dem in dieser Saison auswärts noch ungeschlagenen Gegner jedoch um die Fitness von fünf Spielern.