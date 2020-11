Silk-Road-Bitcoins um eine Milliarde Dollar bewegt

Rätselraten: Wer hat so viel Geld bewegt?

Die massive Geldbewegung ist auch deshalb erstaunlich, weil der Silk-Road-Betreiber seit Jahren im Gefängnis sitzt - und man bisher davon ausging, dass nur er das Passwort kennt. Das legt nahe, dass Ulbricht entweder das Passwort zu dem Konto an einen seiner Kontakte weitergegeben hat oder es möglicherweise Mittäter gab, die Zugriff auf das Konto hatten und nun, da es vermeintlich ruhig um Silk Road geworden ist, das Geld in Sicherheit bringen wollten. Denkbar wäre auch, dass Hacker das Passwort geknackt und sich so die Drogen-Bitcoins beschafft haben.