Obama stiehlt mit perfektem Wurf Biden die Show

Obama selbst spielte in seiner Jugend High School-Basketball, damals noch zu Hause auf Hawaii. Er blieb dem Sport treu, bis er in seiner ersten Amtszeit 2010 einem Mitarbeiter des Weißen Hause bei einem Match am Ellenbogen verletzte. Auch der Präsident musste mit mehreren Stichen genäht werden. Seitdem ist er vorsichtiger geworden, aber wie man sieht, ist er immer noch in Form.