„In diesen Momenten ist Niki ganz sicher bei uns“

Sieben Titel in Serie – auch für Wolff „unglaublich. Weil es die Leistung aller ist, wir sind ein richtig zusammengeschweißtes Team“. Und auch Hamilton fuhr in dieser Tonart fort. „Die Leute in Stuttgart, Brackley und Brixworth – das sind die wahren Helden. Ohne diese Truppe und unserem genialen Anführer hätten wir das nie geschafft. Auch wenn wir jedes Jahr eine tolle Performance abliefern, ist es nicht leicht, das immer zu wiederholen. Das werde ich noch meinen Enkerln erzählen“, strahlte Hamilton, der in Imola mit seinem bereits 93. Grand-Prix-Sieg für den 100. Mercedes-Triumph in der Hybrid-Ära gesorgt hatte. „Das war ein extrem anstrengendes Rennen – das Gefühl ist überwältigend.“