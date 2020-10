Djokovic nach Debakel: „Getan, was ich tun musste“

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic kam, sah und siegte nur zweimal. Bei den Erste Bank Open in Wien ging der Serbe im Viertelfinale gegen den Weltranglisten-42. Lorenzo Sonego sang- und klanglos unter. Von Unzufriedenheit aber keine Spur. „Ich bin hierhergekommen, um mehr Punkte zu holen und die Nummer-1-Position zu sichern am Ende des Jahres. Das habe ich getan“, erklärte der „Djoker“. Er habe getan, was er tun musste.