Rekord! Novak Djokovic schreibt Tennis-Geschichte

Das zeigt er auch mit seinem Antreten bei den Erste Bank Open in Wien. Schon im März könnte Djokovic Federer ablösen. „Ich will damit in die Geschichte eingehen und alles machen, um das zu ermöglichen. Es liegt alles in meinen Händen“, so Djokovic. Der Weltranglisten-Erste trifft nun am Freitag in Wien auf den Polen Hubert Hurkacz oder den Italiener Lorenzo Sonego.