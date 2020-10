Schulampel in Salzburg von „orange“ auf „gelb“

Wenn am Dienstag nach den Herbstferien wieder die Schule beginnt, bleibt beziehungsweise schaltet die Corona-Ampel für die Schulen in acht Bundesländern auf „gelb“, heißt es am Freitag aus dem Bildungsministerium. Von dieser Schaltung ist auch Salzburg betroffen. Hier wird von „orange“ wieder zurück auf „gelb“ geschaltet.