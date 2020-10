Neo-Papa Grillitsch netzt für Hoffenheim

Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß nahm im Vergleich zum 1:1 am Sonntag bei Werder Bremen gleich fünf Änderungen vor. Wieder dabei war auch Grillitsch, der wegen der Geburt seiner Tochter gefehlt hatte. Posch stand ebenfalls in der Startelf und verschuldete früh einen Elfmeter, Torhüter Oliver Baumann parierte aber den Schuss von Roman Jarentschuk (14.). Auf der Gegenseite machte es Ishak Belfodil besser, er brachte Hoffenheim per Elfmeter in Führung (36.). Grillitsch sorgte für die klar dominierenden Gäste für das beruhigende zweite Tor (52.) und machte in der 78. Minute für Baumgartner Platz, der in der 94. den Endstand fixierte. Hoffenheim führt die Tabelle der Gruppe L mit sechs Punkten an.