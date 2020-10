Betrunkener Lenker kracht gegen geparktes Fahrzeug

Mit seinem Pkw war ein Pole auf der B 51 in Weiden unterwegs. „An den Wagen hatte er einen Anhänger gekoppelt“, so die Exekutive. Plötzlich geriet das Gespann auf die Gegenfahrbahn und krachte dort gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto. „Dieses wurde durch den Aufprall zehn Meter weit durch die Luft geschleudert. Dabei beschädigte es einen weiteren Pkw. Auch ein Baum wurde umgerissen“, schildert der Polizeisprecher. Der Unfalllenker bliebt bei dem Crash wie durch ein Wunder unverletzt.