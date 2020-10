Formel 1: Imola-Comeback wird zur Ruckzuck-Aktion

Die Formel 1 setzt bei ihrer Rückkehr nach Imola auf ein verkürztes Programm. Die Rennserie verzichtet vor dem Grand Prix der Emilia Romagna auf die beiden üblichen Trainings am Freitag, nach einer 90-minütigen Einheit am Samstagvormittag steht am Nachmittag direkt das Qualifying an. Da die Formel 1 seit 2006 nicht mehr in Imola war, sei der Verzicht auf zwei Trainings „dumm“, urteilte Max Verstappen. Mercedes war als Werksteam noch nie auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari.