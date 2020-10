Waymo lässt künftig Daimler-Trucks autonom fahren

Die Partnerschaft helfe beiden Unternehmen, schneller voranzukommen, sagte Daimler-Trucks-Chef Martin Daum. Sie würden Partner im Fahrzeugbereich und blieben zugleich Konkurrenten bei der Software. Praktisch sieht das so aus, dass Daimler eine spezielle Variante seines US-Lastwagenmodells Freightliner Cascadia an Waymo liefert. Die Google-Schwester installiert darin dann ihren „Waymo Driver“, also die Technologie zum autonomen Fahren mit Sensoren, Rechnern und Software - auf die Daimler keinen Zugriff bekommen wird. „Am Ende verkaufen wir das Chassis an Waymo“, sagte Daum. Was das US-Unternehmen mit den Fahrzeugen mache, werde man gar nicht wissen.