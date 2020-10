Korallen-„Wolkenkratzer“ vor Australien entdeckt

Meeresforscher haben zum ersten Mal seit 120 Jahren ein riesiges, frei stehendes Korallenriff in Australiens weltberühmtem Great Barrier Reef entdeckt. Das Riff sei mehr als 500 Meter hoch - und damit höher als das Empire State Building in New York oder die Petronas Towers in Kuala Lumpur, teilte die Stiftung Schmidt Ocean Institute am Montag mit.