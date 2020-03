Great Barrier Reef erleidet erneut Korallenbleiche

Wichtiges Ökosystem

„Die Bedrohung und der schleichende Verlust des Great Barrier Reef ist katastrophal für unsere Meere und so auch für uns Menschen“, so Lukas Meus, Meeresexperte bei Greenpeace in Österreich. Das 2300 Kilometer lange Riff sei ein extrem wichtiges Ökosystem und das Zuhause von Schildkröten, Delfinen und Walen. Tausende Fischarten tummeln sich vor Ort.