Karriereende? Hamilton zögert mit neuem Vertrag

Es werde definitiv keine lange Zeit, bis er aufhöre, sagte er am Rande des Großen Preises von Portugal. Er befinde sich daher in einer Phase, in der er langsam herausfinden müsse, was die Zukunft für ihn bereithalte, betonte der WM-Spitzenreiter. „Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich plane, nächstes Jahr hier zu sein“, meinte Hamilton zu seiner Zukunft. „Es gibt noch viele, viele Fragen zu beantworten.“