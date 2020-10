Rapid: Nach Özils Twitter-Scherz lacht keiner mehr

Was für eine Woche für meinen Freund Petr Cech! Am Dienstag: Für den Premier-League-Kader des FC Chelsea nominiert. Donnerstag: In der Startelf des SK Rapid gegen seinen Ex-Klub. Gratulation, Bro!" Mit diesem Twitter-Eintrag sorgte Mesut Özil, der bei Arsenal aussortierte Weltmeister, beim Anpfiff in Hütteldorf für Schmunzeln. Weil er Richard Strebinger wegen seines Helms mit der tschechischen Goalie-Legende Cech verglich. Und damit Rapids Goalie weltberühmt machte.