Zverevs Gegner: Spezieller Tick und Bodycheck

Alexander Zverev, Deutschlands Nummer 1, ist in Köln erneut der einzige Lokalmatador im Viertelfinale. Sein nächster Gegner ist heute der 32-jährige Franzose Adrian Mannarino, in der Weltrangliste auf Rang 39 platziert. Dieser hat einen speziellen Tick und sorgte in der Vergangenheit mit einem Bodycheck für Kopfschütteln. Das Duell Zverev gegen Mannarino (nicht vor 18 Uhr) und alle weiteren Center-Court-Partien gibt es im sportkrone.at-Livestream!