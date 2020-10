AK fördert in der Krise Homeoffice und Schulungen

Aus dem Sondertopf des AK-Zukunftsfonds konnten 48 Projekte in Oberösterreich mit 1,9 Millionen Euro unterstützt werden – vorwiegend Initiativen, die Homeoffice ermöglichten oder auch Weiterbildung in der Krise. AK-Präsident Johann Kalliauer ist stolz darauf, hier rascher geholfen und weit mehr Geld in akute Digitalisierungsprojekte gelenkt zu habe, als das Land Oberösterreich mit dessen eigenem Digitalisierungspaket. Im selben Zeitraum, in dem die AK 1,9 Millionen € ausbezahlt hatten, seien es vom Land erst 250.238 € gewesen, weitere 1,36 Millionen € seien dort (Stand 9. Oktober) bloß vorgemerkt.