Wiener Polizei warnt vor Coronavirus-Betrugsmasche

Die Betrüger nehmen nach Angaben der Polizei via Telefon Kontakt auf und „sagen den Opfern, dass ein Angehöriger an Covid-19 erkrankt sei“, so Polizeisprecherin Barbara Gass. In der Folge werde Geld von den Opfern gefordert, das entweder für eine Behandlung oder gar Heilung der Krankheit benötigt werde, heißt es weiter. Danach wird ein Übergabeort für das Geld genannt und dieses dort von den Betrügern übernommen. Bislang seien in Wien zwei derartige Vorfälle aktenkundig, die sich im Oktober zugetragen hätten, so Gass.