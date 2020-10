Falscher Arzt forderte Geld für Corona-Impfung

Am 21. Oktober um 12.40 Uhr wurde die Polizei zur Wohnung einer 70-jährigen Frau in der Linzer Innenstadt beordert, da sich dort eine Betrugshandlung ereignet habe. Die Frau gab an, dass sie um 12.08 Uhr einen Telefonanruf auf ihrer Mobiltelefonnummer erhalten habe. Die Nummer war nicht ersichtlich und auf ihrem Display lediglich als „Private Nummer“ ausgewiesen.