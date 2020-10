Bestätigt: Gesichtsschilder werden verboten

Babyelefant vor „Comeback“

Die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums soll bereits am morgigen Freitag in Kraft treten. Darin enthalten wird - auch das ist inzwischen betätigt - auch wieder ein verpflichtender Abstand von einem Meter zu anderen Personen im Freien sein - Stichwort „Babyelefant“. Seit Ende Juli existierte diese Maßnahme nur mehr als „Empfehlung“. Unternehmenssprecher äußerten sich gegenüber der „Krone“ kritisch darüber, dass die endgültige Verordnung auch wenige Stunden vor Inkrafttreten noch nicht bekannt sei und weiterhin Spekulationen kursierten. So sei keine Planungssicherheit gegeben.