Mediziner als Hobbydetektiv

Zur Vorgeschichte: Über Private kam das Virus in eine lokale Firma. Grassierte dort und wurde über eine Angestellte an einen Pfleger, ihren Ehemann, ins Klinikum verschleppt. Dort angekommen, steckten sich 15 Angestellte, 14 Patienten und eine Besucherin an. 16 Folgefälle, teilweise im Familien- und Bekanntenkreis, bis hin zu einem Kirchenchor wurden nun in Kleinstarbeit aufgedeckt. Für die zuständige Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ein Erfolg in Sachen Contact Tracing: „Es zeigt sich, dass unsere Kontrollen ein wichtiges Element zum Kappen der Infektionswege sind. Der Mediziner hat tolle Arbeit geleistet“, lobt die Politikerin.