Aus Kader gestrichen: Özil „zutiefst enttäuscht“

Der 32-Jährige, der kolportierte knapp 400.000 Euro in der Woche verdient, absolvierte am 7. März beim 1:0 über West Ham seine bisher letzte Partie für Arsenal. „Ich habe immer versucht, von Woche zu Woche positiv zu bleiben, dass es vielleicht eine Chance gibt, bald wieder in den Kader zu kommen. Deshalb habe ich bisher geschwiegen“, berichtete Özil.