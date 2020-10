LIVESTREAM: Kann Millman Phänomen Zverev stoppen?

Der Australier John Millman schaltete in der ersten Runde zur großen Überraschung vieler den Spanier Fernando Verdasco aus. Und zwar glatt, in zwei Sätzen. Gegen Zverev ist er aber bei den bett1HULKS-Championships in Köln klar in der Außenseiterrolle. Der Hamburger gewann das erste Turnier von Köln souverän und setzt nun zur Titelverteidigung an. Mit dem LIVESTREAM von krone.at sind Sie immer hautnah dabei. Hier sind die aktuellen Wettquoten.