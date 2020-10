„Liebe war es nie“: Verbotene Beziehung im KZ

Ein SS-Offizier verliebt sich in Auschwitz in eine Jüdin. Wer sich als Autor so eine Liebesgeschichte einfallen ließe, müsste sich wohl auf arge Kritik gefasst machen. Ein Dokumentarfilm erzählt nun die wahre Geschichte einer solchen tragischen und verbotenen Beziehung angesichts von Gaskammern und Verbrennungsöfen. „Liebe war es nie“ (Kinostart: 23. Oktober) von Maya Sarfaty berichtet von Helena Citron und Franz Wunsch.