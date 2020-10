Corona-Ausbruch bei Alkmaar vor Napoli-Match

Beim niederländischen Fußballklub AZ Alkmaar ist nur zwei Tage vor dem Spiel gegen SSC Napoli in der Europa League erneut ein größerer Corona-Ausbruch festgestellt worden. Es sei noch unklar, wie viele Spieler davon betroffen seien, teilte der Verein am Dienstag mit. „Zur Zeit läuft eine Untersuchung über den Umfang der Infektionen.“ Ob das für Donnerstagabend in Neapel angesetzte Spiel stattfinden kann, ist noch unklar.