„Sperrstunde hat in der Stadt gewirkt“

Die Registrierung in der Gastro kam durch die Hintertür. Vor zwei Wochen sah das Land davon ab, weil eine Pflicht rechtlich nicht möglich ist. Jetzt wurde eine verfassungsrechtliche Möglichkeit gefunden – Freiwilligkeit. In Coronazeiten schaut diese so aus: Wirte führen freiwillig Registrierungslisten ihrer Gäste oder müssen den Betrieb geschlossen lassen.