Neue Digital-Uni braucht Basis schon bei Kindern

Chance für junge Talente

Maria Pernegger, Initiatorin des CoderDojo Steyr, sagt: „In der TU sehen wir eine Chance für unsere jungen Talente. Aber jede Universität ist nur so gut, wie es die Rahmenbedingungen zulassen. Eine ganzheitliche Bildungs- und Forschungspolitik des Landes muss früh genug dafür Verantwortung tragen, junge Talente unabhängig von sozialer Herkunft oder Geschlecht bestmöglich zu fördern.“ Ähnlich sieht es Rainer Stropek, Initiator des CoderDojo Linz: „Eine Erweiterung der IT-bezogenen Ausbildungsmöglichkeiten in Oberösterreich ist auf jeden Fall begrüßenswert. Mit einer neuen Uni allein ist es aber nicht getan. Ein Informatikunterricht, der größtenteils aus Textverarbeitung und Tabellenkalkulation besteht, schafft keine Begeisterung und öffnet keine Perspektiven. Coding in verschiedensten Formen sollte unserer Ansicht nach bereits frühzeitig in den Schulunterricht integriert werden.“