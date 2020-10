Alte Mauer erleichterte Ausbruch aus Gefängnis

Ein Vertreter der Generaldirektion sei vergangenen Samstag in der Justizanstalt gewesen und habe sich ein Bild gemacht. Auch liegt der Bericht der Justizanstalt vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man davon aus, dass „manipuliertes Haftrauminventar“ verwendet wurde, um das Loch in die Mauer zu stemmen. Es wurde bereits eine bautechnische Prüfung der Mauer durch einen Sachverständigen in Auftrag gegeben. Sobald hier Ergebnisse vorliegen, werden weitere Schritte gesetzt.