Steirische Plattform will Freiheit für Terroristen

Die Freiheit eines verurteilten Terroristen fordert die Steirische Friedensplattform in einem ihrer Artikel. Brisant: Es handelt sich um jenen Mann, der mit IS-Fanatiker Lorenz K. in der Karlau ein Terrornetzwerk bildete. In diesem Zusammenhang wird wieder Kritik am Grazer Völkerrechtler Wolfgang Benedek laut.