Köln: Hurkacz gegen Bautista Agut im Livestream

Bautista Agut erlebte sein bislang erfolgreichstes Tennisjahr 2019 bizarr und so widersprüchlich. Nach dem Halbfinale in Wimbledon, wo er Novak Djokovic nach großem Kampf in vier Sätzen unterlag, stand der Spanier mit seinem Team in Daviscup-Finale gegen Kanada. Kurz vor seinem Match traf ihn der zweite Schicksalsschlag binnen weniger Monate. Nach dem Tod seiner Mutter im Mai 2018 starb auch sein Vater. Bautista Agut erkämpfte trotz seiner Trauer mit Spanien den Sieg im Daviscup-Finale. Eine riesige Energieleistung.