Foda über Kritik erzürnt: „Das ist Schwachsinn!“

Grundsätzlich sei sein Resümee „sehr, sehr positiv“, so Foda. „Wir haben trotz der vielen Ausfälle dreimal gewonnen, hatten keine Verletzungen und keinen Covid-19-Fall. Von der Logistik her war alles bestens geplant. Es war ein sehr gelungener Lehrgang, nicht nur aufgrund der Ergebnisse, sondern auch in Bezug darauf, was alle im Umfeld geleistet haben.“ Sonderlob gab es nicht nur für die ÖFB-Administration, sondern auch für seine Spieler. „Die Mannschaft hat eine sehr gute Mentalität. Das hat man gegen Griechenland gesehen, wo sie einen Rückstand gedreht hat.“