Corona: Das Zittern um die Wien-Spiele beginnt

Nach dem Abpfiff in Ploiesti zerstreute sich das Team: Mit Privatjets ging es noch in der Nacht für die Deutschland-Legionäre aus Corona-Sicherheitsgründen direkt nach Nürnberg bzw. Frankfurt, für den Rest per Charter heute nach Wien, Ankunft zu Mittag. Ob das auch beim nächsten Mal so sein wird, ist fraglich. Denn die nächsten ÖFB-Team-Spiele finden in Wien statt. Und die österreichische Hauptstadt ist in mehreren Ländern wegen Corona auf der roten Liste. Kolumne von Peter Klöbl.