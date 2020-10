Die Uni Salzburg ist mit ihrem Latein am Ende

Jetzt machen Professoren sogar schon in Kursen ihrem Ärger Luft und äußern sich ihren Studenten gegenüber ganz offen kritisch. So ärgern sich Lehrende an der Kultur- und Gesellschaftswissenschaften, dass ihre gemeinsame Fakultät in zwei aufgeteilt wird. Künftig soll es nämlich nicht mehr vier, sondern sechs Fakultäten geben. Neu entsteht eine mit digitalem Schwerpunkt.