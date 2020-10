„Mutlos“: Opposition verreißt Blümels Budgetrede

FP-Klubchef Kickl kritisiert die „Taschenspieler-Mentalität“ der Regierung bei der Krisenbewältigung. Die Regierung habe in unzähligen Pressekonferenzen immer wieder dasselbe Geld verteilt. „Aber leider nur virtuell verteilt, denn de facto ist bei all jenen, die von den schwarz-grünen Corona-Maßnahmen getroffen wurden, noch so gut wie nichts angekommen“, so Kickl. Die Schuld an Hunderttausenden Arbeitslosen liege bei der Regierung mit ihren „überschießenden Corona-Maßnahmen und ihrer knausrigen Entschädigungsbürokratie“.