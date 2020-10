„Yeti X“: Mikrofon für Orks, Zwerge und Nachtelfen

Einmal so klingen wie Orks, Zwerge oder Nachtelfen: Die integrierte Stimmverzerrer-Funktion des „Yeti-X“ soll es möglich machen und die eigene Stimme so wie die der Bewohner von Azeroth klingen lassen. Durch die Verwandlung der Stimmen könnten Spieler ihr Gameplay oder ihren Stream „weiter personalisieren“, so Produktmanager Doug Sharp in einer Mitteilung.