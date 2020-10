Schröcksnadel-Nachfolger? Das sagt Benni Raich

Schröcksnadel: „Jetzt kann ich aufhören“

Nach der Vergabe der WM 2025 an Saalbach-Hinterglemm hatte Schröcksnadel bestätigt, dass er im Sommer 2021 nicht mehr zur Wahl antreten wird: „Wie ich begonnen habe 1991 war es die erste WM in Saalbach, jetzt kann ich damit aufhören - also die WM geholt zu haben!“