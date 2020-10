Oscheniksee: „Wir haben rund um die Uhr gepumpt!“

„Ich hätte mir nie gedacht, dass ich nochmals hier herauf komme!“ In 2394 Metern Höhe, am Ufer des Oscheniksees, unterhalb des 2834 Meter hohen Bösecks ist der 83-jährige Michael Lußnig sichtlich bewegt. Ihm und seinen damaligen Kollegen haben wir es in Kärnten zu verdanken, dass rund um die Uhr Strom verfügbar ist.