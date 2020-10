ÖFB-Gegner Rumänien als „feige Hasen“ beschimpft

Vor dem Nations-League-Spiel am Mittwoch in Ploiesti weist Österreichs Fußball-Nationalmannschaft eine ausgeglichene Bilanz gegen Rumänien auf. In den bisherigen neun Aufeinandertreffen gab es bei fünf Unentschieden je zwei Siege und Niederlagen, das Torverhältnis steht bei 12:12. Das jüngste Duell endete im vergangenen September mit einer 2:3-Niederlage der ÖFB-Auswahl in Klagenfurt.