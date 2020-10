„Unglaublich!“ Federer verneigt sich vor Nadal

Federer, der nicht am Turnier teilnahm, richtete nach dem Spiel schöne Worte an seinen Kontrahenten: „Ich glaube, wir haben uns gegenseitig dazu gepusht, bessere Spieler zu werden. Es ist mir wirklich eine Ehre, dir zu deinem 20. Grand-Slam-Titel zu gratulieren“, schreibt der „Maestro“ in den sozialen Medien. Im Dreikampf in der Rekordliste für Grand-Slam-Einzeltitel steht Nadal nach seinem 13. French-Open-Sieg bei nun 20 Major-Titel und zieht damit mit Federer gleich.